Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровень

Предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан поднимет отношения между двумя странами на совершенно новый уровень.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента, заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в социальной сети "Х".

Он подчеркнул, что это первый государственный визит президента за границу после его переизбрания в июле этого года.

"Нет никаких сомнений в том, что предстоящий визит поднимет отношения между Узбекистаном и Азербайджаном на совершенно новый уровень, принося пользу как нашим странам, так и региону в целом",- написал Шерзод Асадов.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.