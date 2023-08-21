О нас

Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровень

Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровень Предстоящий визит Президента Узбекистана Шафката Мирзиеева в Азербайджан поднимет отношения между двумя странами на совершенно новый уровень.
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 12:27
Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровень

Предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан поднимет отношения между двумя странами на совершенно новый уровень.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента, заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в социальной сети "Х".

Он подчеркнул, что это первый государственный визит президента за границу после его переизбрания в июле этого года.

"Нет никаких сомнений в том, что предстоящий визит поднимет отношения между Узбекистаном и Азербайджаном на совершенно новый уровень, принося пользу как нашим странам, так и региону в целом",- написал Шерзод Асадов.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sherzod Asadov: Uzbek president’s visit to raise relations with Azerbaijan to new level
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidentinin mətbuat katibi: “Azərbaycanla əlaqələrimiz tamamilə yeni səviyyəyə qalxacaq”

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi