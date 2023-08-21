Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровень
Шерзод Асадов: Визит президента Узбекистана поднимет отношения с Азербайджаном на новый уровеньПредстоящий визит Президента Узбекистана Шафката Мирзиеева в Азербайджан поднимет отношения между двумя странами на совершенно новый уровень.
Предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан поднимет отношения между двумя странами на совершенно новый уровень.
Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента, заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в социальной сети "Х".
Он подчеркнул, что это первый государственный визит президента за границу после его переизбрания в июле этого года.
"Нет никаких сомнений в том, что предстоящий визит поднимет отношения между Узбекистаном и Азербайджаном на совершенно новый уровень, принося пользу как нашим странам, так и региону в целом",- написал Шерзод Асадов.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.
Tomorrow, President Shavkat Mirziyoyev will arrive in Baku for the first state visit after his re-election in July. There is no doubt that the upcoming visit will elevate the relations btw & to an entirely new level, benefiting both our countries and the broader regions. pic.twitter.com/uA6oNS81in