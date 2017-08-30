Визит президента Турции в Азербайджан перенесен

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан перенесен.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, в настоящее время ведется работа над определением новой даты визита.

Планировалось, что Р. Т. Эрдоган посетит Азербайджан 10-11 сентября для участия в 6-ом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

При этом посол сообщил, что трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузия состоится 5-6 сентября, как и сообщалось ранее.