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    Визит президента Турции в Азербайджан перенесен

    В настоящее время ведется работа над определением новой даты визита

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан перенесен.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказала посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

    По его словам, в настоящее время ведется работа над определением новой даты визита.

    Планировалось, что  Р. Т. Эрдоган  посетит  Азербайджан 10-11 сентября для участия в 6-ом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

    При этом посол сообщил, что трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузия состоится 5-6 сентября, как и сообщалось ранее. 

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