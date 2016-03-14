​Визит президента Турции в Азербайджан отложен

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В очередной раз отложен визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила турецкая газета "Milliyet".

Сообщается, что в знак солидарности с братской страной, после произошедшего 13 марта в Анкаре теракта, президент Ильхам Алиев предложил провести V заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан не в Баку, а в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение, сделанное в знак солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом, и выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность за данный жест. Было отмечено, что с этой точки зрения V заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан пройдет в Анкаре и президент Ильхам Алиев совершит визит в Турцию.

Отметим, что на 17 февраля этого года намечался визит в Азербайджан президента Турции Р.Т.Эрдогана для участия на V заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. Однако поездку пришлось отложить из-за теракта, совершенного в Анкаре 17 февраля близ общежития военнослужащих. При этом погибли 29, были ранены 61 человек. Вчера вечером в турецкой столице вновь совершили теракт. На этот раз погибли 37, были ранены 125 человек.