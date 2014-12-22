Президент Пакистана планирует посетить Азербайджан

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическим вопросам между Азербайджаном и Пакистаном состоится в Исламабаде 15-16 апреля. Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

По его словам, азербайджанская и пакистанская стороны ведут работу по подготовке к заседанию межправительственной комиссии.

Посол отметил, что идет также работа по подготовке визита президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан: "Как вы знаете, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Пакистан Ганира Пашаева провела встречу с президентом Пакистана и передала приглашение посетить Азербайджан. Мы ведем работу, и очень надеемся, что визит можно будет осуществить в первой половине следующего года. В свою очередь президент М.Хусейн пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Пакистан для участия на мероприятии Организации Исламского Сотрудничества".