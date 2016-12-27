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    Визит президента Казахстана в Азербайджан запланирован на первую половину следующего года

    В 2017 году также ожидается проведение очередного раунда межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В первой половине следующего года ожидается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев заявил на встрече с членами неформальной группы дружбы Азербайджан-Казахстан.

    Напомним, визит Н.Назарбаева в Азербайджан должен был состояться 12 октября, однако был перенесен в связи с его болезнью. 

    По словам посла, в следующем году также ожидается проведение очередного раунда межправкомиссии Азербайджан-Казахстан и визиты ряда представителей государственных структур двух стран.

    Б.Исабаев также сообщил, что ожидается и визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану на открытие выставки EXPO-2017.

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