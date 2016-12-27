Визит президента Казахстана в Азербайджан запланирован на первую половину следующего года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В первой половине следующего года ожидается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев заявил на встрече с членами неформальной группы дружбы Азербайджан-Казахстан.

Напомним, визит Н.Назарбаева в Азербайджан должен был состояться 12 октября, однако был перенесен в связи с его болезнью.

По словам посла, в следующем году также ожидается проведение очередного раунда межправкомиссии Азербайджан-Казахстан и визиты ряда представителей государственных структур двух стран.

Б.Исабаев также сообщил, что ожидается и визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану на открытие выставки EXPO-2017.