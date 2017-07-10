Визит президента Азербайджана в Турцию завершился

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как сообщает Report, в стамбульском Международном аэропорту Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства приветствовал почетный караул.
Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.
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