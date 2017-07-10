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    Визит президента Азербайджана в Турцию завершился

    В стамбульском Международном аэропорту Ататюрк в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

    Как сообщает Report, в стамбульском Международном аэропорту Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

    Глава государства приветствовал почетный караул.

    Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.

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