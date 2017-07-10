Визит президента Азербайджана в Турцию завершился

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля завершился визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

Как сообщает Report, в стамбульском Международном аэропорту Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства приветствовал почетный караул.

Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.