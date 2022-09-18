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Визит Пелоси в Ереван призван заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов - КОММЕНТАРИЙ

Визит Пелоси в Ереван призван заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов - КОММЕНТАРИЙ "Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван призван заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии промежуточных выборов".
Внешняя политика
18 сентября 2022 г. 20:25
Визит Пелоси в Ереван призван заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии выборов - КОММЕНТАРИЙ

"Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван призван заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии промежуточных выборов".

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев.

По его словам, Пелоси традиционно отличалась своей проармянской позицией, и вышедшие за все дипломатические рамки заявления во время ее визита в Армению лишний раз это показывают.

"Известно, что в Конгрессе США много сенаторов, занимающих проармянскую позицию и находящихся под влиянием армянского лобби. В Соединенных Штатах предстоят промежуточные выборы, им нужен был визит и заявления Пелоси, чтобы заручиться поддержкой армянского лобби. Пелоси, которой сейчас 85 лет, все еще рассматривает возможность сохранения своего поста в Конгрессе. Эти заявления также рассчитаны на гонорары и финансовую помощь армянского лобби", - отметил Н.Гамзаев.

Депутат подчеркнул, что посещение Пелоси так называемого мемориала "в память о жертвах геноцида", пролитые спикером Палаты представителей "слезы", а также неправильная оценка происходящих в регионе процессов являются наглядным проявлением колониализма и политики "разделяй и властвуй", которую хотят навязать государствам под предлогом демократии.

Нагиф Гамзаев считает, что Пелоси не хочет осознавать истину в регионе и ее визит следует рассматривать как тяжелый удар по процессам в направлении достижения мира.

"Вместо того, чтобы интерпретировать совершенную Арменией провокацию на границе с Азербайджаном 12-14 сентября с точки зрения позиции противоположной стороны, скрывать правду, Пелоси должна была поддержать справедливую позицию нашего государства и добиться усиления давления на Армению. На самом деле, из ее визита и заявлений можно сделать вывод, что все это было частью большого плана", - сказал Н.Гамзаев.

Депутат подчеркнул, что заявления и мнения, высказанные Пелоси в Армении, являются неприемлемыми и демонстрируют несправедливый подход.

"Если Пелоси, которая печется о территориальной целостностью Армении, так справедлива, почему она не возвысила голос правды и не посетила Азербайджан во время 30-летней оккупации Армении. Те, кто забывают о Ходжалинской трагедии, не чтят память шехидов Первой и Второй Карабахских войн, не имеют права говорить о демократии и справедливости. В праведной борьбе Азербайджана единство народа, армии и государства одолеет все силы, мы и дальше будем идти по своему праведному пути, до конца будем защищать нашу территориальную целостность, суверенитет и безопасность граждан", - добавил Нагиф Гамзаев.

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Версия на азербайджанском языке "Pelosinin İrəvana səfəri seçkiqabağı dövrdə erməni lobbisinin dəstəyini qazanmaq məqsədi daşıyır" - RƏY

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