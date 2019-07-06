Политолог: Визит Мамедъярова в страны Латинской Америки открывает новые горизонты сотрудничества

Report представляет вниманию читателей статью политолога Фикрета Садыхова "Азербайджан – Латинская Америка: от начала активизации контактов к укреплению сотрудничества по разным направлениям", посвященную визиту министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в страны Латинской Америки.

"Южный Кавказ и Латинская Америка находятся в разных полушариях, их разделяет океан. На первый поверхностный взгляд может показаться, что не стоит ожидать существенной интенсивности контактов между странами, расположенными в столь удалённых регионах. Однако при более внимательном подходе обнаруживается, что это далеко не так. И тому есть множество причин. Во-первых, нельзя не отметить некоторые параллели в пройденных нами путях. Как и Азербайджан, страны Латинской Америки пережили долгий период колониального порабощения, они также боролись за свою независимость и добились её, после чего последовал долгий период смены политических эпох, зачастую сопровождавшийся внешними вызовами их государственности и территориальной целостности. То есть и по целому ряду исторических параметров между нами прослеживаются определённые сходства судеб, что облегчает взаимное понимание и создаёт задел для сотрудничества.

Кроме того, с позиций сегодняшнего дня также необходимо иметь в виду, что в нынешнюю эпоху информационных технологий о событиях на другом конце света становится известно в онлайн-режиме, а товары, услуги, капиталы и технологии распространяются невзирая на географические преграды. И здесь на первый план выходят взаимные интересы и их сопряжение в рамках существующих и перспективных форматов.

В данной связи следует отметить, что ретроспективный обзор развития отношений между Азербайджаном и странами Латинской Америки является одним из ярких примеров реализации такого рода сотрудничества в современном мире. Начавшись с протокольно-учредительного этапа установления дипломатических отношений в первое десятилетие после восстановления независимости нашей страны, они постепенно стали наполняться конкретным содержанием. Став в 2001 году постоянным наблюдателем при Организации американских государств, наша страна уже обозначила свою заинтересованность в развитии связей со странами Латинской Америки. В рамках сессий ООН и прочих международных мероприятий начали поддерживаться дипломатические контакты на разных уровнях, включая встречи министров иностранных дел. На взаимной основе стали формироваться парламентские группы дружбы.

Всё это постепенно заложило основы для перехода на следующий уровень – осуществления взаимных визитов. Так, в 2006 году состоялись официальный визит Эльмара Мамедъярова в Аргентину и его визит в Бразилию. Эти две крупнейшие страны Южной Америки, где, к слову, существуют весьма активные армянские диаспоры, стали первыми, в которых открылись посольства Азербайджана в 2010 и 2012 годах соответственно в Буэнос-Айресе и Бразилии. Кроме того, с 2008 года функционирует первое посольство нашей страны в Центральной Америке – в Мексике. А к сегодняшнему дню география дипломатических представительств Азербайджана в Латинской Америке расширилась за счёт таких стран, как Куба, Колумбия, Перу, Чили и Уругвай. Из года в год растёт и число дипломатических миссий стран Латинской Америки в Баку, где сейчас функционируют дипломатические представительства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Перу и Чили. Целый же ряд государств Латинской Америки поддерживает дипломатические контакты с Азербайджаном посредством посольств в других странах.

Безусловно, функционирование посольств на взаимной основе придало решающий импульс расширению и углублению политических связей, способствовало распространению информации, донесению политической позиции. Именно благодаря этому стал возможным один из показательных успехов внешней политики Азербайджана – широкая поддержка странами Латинской Америки справедливой и полностью согласующейся с Уставом ООН, нормами и принципами международного права позиции нашей страны по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках уважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Тут нельзя не указать на то, что именно страны Латинской Америки стали одним из основных направлений, где успешно продвигается международная компания "Справедливость для Ходжалы". Так, наряду с огромным числом подписей рядовых граждан под петицией мировым лидерам, парламенты таких стран, как Мексика, Колумбия, Перу, Панама, Гондурас, Гватемала и Парагвай приняли специальные резолюции, осуждающие акт массовой расправы над мирным населением в Ходжалы и агрессию против Азербайджана.

Если посмотреть на график обмена визитами за последнее десятилетие лишь по линии МИДов, то можно упомянуть официальные визиты министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Мексику в 2011 году, в Перу в 2012 году, в Колумбию в 2012 году, в Уругвай в 2012 году, в Панаму в 2015 году, региональное турне, в рамках которого он в марте сего года посетил Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай; а также визиты министров иностранных государств Латинской Америки в Баку: Кубы в 2011 году, Аргентины в 2012 году, Колумбии в 2013 году, Гондураса в 2014 году, Коста-Рики в 2015 году, Бразилии в 2017 году, Эквадора в 2018 году, Уругвая в 2015 и 2019 годах и т.д.

Все эти контакты создали благоприятную почву для начала работы в направлении активизации торгово-экономических и культурно-образовательных связей между Азербайджаном и странами Латинской Америки. Например, в 2012 году представительная делегация в составе членов правительства, включая главу МИД, руководителей ключевых министерств экономического блока и представителей деловых кругов посетила Аргентину и Уругвай. В том же году представительная делегация Аргентины в составе 300 человек во главе с министром иностранных дел этой страны провела в Баку ряд плодотворных встреч в рамках организованного бизнес-форума.

Кроме того, различные высокие представители стран Латинской Америки неоднократно принимали участие в организуемых в Азербайджане крупных глобальных форумах. Изрядным динамизмом отличаются также межпарламентские контакты и взаимодействие по этому направлению.

Принимая во внимание всё вышесказанное, подключение Азербайджана ещё к одному формату регионального взаимодействия стран Латинской Америки уже не должно выглядеть случайным. Так, 10 мая сего года наша страна получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе, куда входят Мексика, Колумбия, Перу и Чили, а также тесно взаимодействующие с ними ассоциированные члены: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Сингапур. То, что эта перспективная структура экономического сотрудничества, ставшая одной из наиболее динамичных платформ международного партнёрства в регионе Тихого океана, и Азербайджан проявляют взаимный интерес друг к другу и преисполнены решимости прилагать усилия для дальнейшего расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества – факт весьма показательный. Он свидетельствует о том, что сегодня отношения между Азербайджаном и странами Латинской Америки, пройдя период становления и взаимного узнавания, вышли на уровень реализации практических проектов во благо наших стран.

А потому, нынешний визит министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова в Лиму, где 5-6 июля проходит 14-й саммит Тихоокеанского альянса с участием стран-наблюдателей и представителей таких авторитетных международных структур как АТЭС, ЕС, ОБСЕ, ЕврАзЭС является в некоторой степени знаковым событием, знаменующим собой открытие новых горизонтов сотрудничества между Азербайджаном и странами Латинской Америки".