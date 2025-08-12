Визит Ильхама Алиева в Вашингтон провалил кампании по очернению Азербайджана - МНЕНИЕ

15:14

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США имеет важное значение не только для развития двусторонних отношений, но и с точки зрения формирования новой региональной геополитической архитектуры.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров.

Он отметил, что данный визит свел на нет политическое давление, угрозы санкциями и полностью провалил кампании по очернению в международных СМИ, которые долгое время осуществлялись администрацией Байдена-Блинкена, Эммануэлем Макроном, Европейским Союзом, Советом Европы и Европейским Парламентом:

"Встречи в Вашингтоне показали, что США также понимают нереальность решить вопросы региональной энергетической безопасности, транспортно-коммуникационной интеграции и стабильности без участия Азербайджана. Это выводит модель партнерства на уровень равноправного сотрудничества".

Гафаров отметил, что одним из важнейших результатов визита стало подтверждение того факта, что Азербайджан является основной стороной, определяющей баланс сил на Южном Кавказе:

"По мере того, как механизмы давления западных кругов, считающихся покровителями Армении, терпят крах, усиливается тенденция концентрации региональных процессов вокруг Баку. Это также создает основу для более реальной и быстрой реализации проекта Зангезурского коридора и других стратегических планов".