О нас

Визит Ильхама Алиева в Вашингтон провалил кампании по очернению Азербайджана - МНЕНИЕ

Визит Ильхама Алиева в Вашингтон провалил кампании по очернению Азербайджана - МНЕНИЕ 15:14
Внешняя политика
12 августа 2025 г. 15:53
Визит Ильхама Алиева в Вашингтон провалил кампании по очернению Азербайджана - МНЕНИЕ

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США имеет важное значение не только для развития двусторонних отношений, но и с точки зрения формирования новой региональной геополитической архитектуры.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров.

Он отметил, что данный визит свел на нет политическое давление, угрозы санкциями и полностью провалил кампании по очернению в международных СМИ, которые долгое время осуществлялись администрацией Байдена-Блинкена, Эммануэлем Макроном, Европейским Союзом, Советом Европы и Европейским Парламентом:

"Встречи в Вашингтоне показали, что США также понимают нереальность решить вопросы региональной энергетической безопасности, транспортно-коммуникационной интеграции и стабильности без участия Азербайджана. Это выводит модель партнерства на уровень равноправного сотрудничества".

Гафаров отметил, что одним из важнейших результатов визита стало подтверждение того факта, что Азербайджан является основной стороной, определяющей баланс сил на Южном Кавказе:

"По мере того, как механизмы давления западных кругов, считающихся покровителями Армении, терпят крах, усиливается тенденция концентрации региональных процессов вокруг Баку. Это также создает основу для более реальной и быстрой реализации проекта Зангезурского коридора и других стратегических планов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev’s visit to Washington thwarted smear campaigns against Azerbaijan – OPINION
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyalarını tam iflas etdi - RƏY

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi