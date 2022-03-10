О нас
Аудио новости

Визит Ильхама Алиева в Турцию - олицетворение успешного двустороннего сотрудничества

Визит Ильхама Алиева в Турцию - олицетворение успешного двустороннего сотрудничества "Очередной визит президента Ильхама Алиева в Турцию является олицетворением крепкой дружбы, высокого уровня сотрудничества и доверительных отношений глав двух государств. Братские отношения между Азербайджаном и Турцией продолжаются на высшем уровне под р
Внешняя политика
10 марта 2022 г. 16:16
Визит Ильхама Алиева в Турцию - олицетворение успешного двустороннего сотрудничества

"Очередной визит президента Ильхама Алиева в Турцию является олицетворением крепкой дружбы, высокого уровня сотрудничества и доверительных отношений глав двух государств. Братские отношения между Азербайджаном и Турцией продолжаются на высшем уровне под руководством Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Взаимные официальные визиты глав двух государств всегда проходят с особой торжественностью, способствуя еще большему укреплению дружественных отношений во всех сферах".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

"В мире много братских народов. В качестве примера можно привести народы России и Украины. Но вывести это братство на уровень стратегического партнерства непросто, в этом контексте Азербайджан и Турция являют собой пример. Под эгидой президентов Азербайджана и Турции между нашими странами установлены тесные и нерушимые связи".

Депутат отметил, что подписанная Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом 15 июня минувшего года Шушинская декларация о союзнических отношениях является апогеем азербайджано-турецкой дружбы и братства, новым этапом стратегического партнерства:

"В декларации отмечается, что если, по мнению одной из сторон, возникнет угроза ее независимости, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ или безопасности или агрессия со стороны третьего государства или государств, то стороны проведут совместные консультации и с целью устранения этой угрозы или агрессии предпримут соответствующую инициативу согласно целям и принципам Устава ООН, окажут необходимую помощь друг другу в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой поддержки будут определены путем незамедлительных обсуждений, и будет принято решение об удовлетворении оборонных нужд для проведения совместных мероприятий, организована скоординированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил. Закрепленное в декларации военно-техническое сотрудничество также не направлено против третьих государств. Но в случае возникновения угрозы со стороны третьих стран Азербайджан и Турция предпримут совместные шаги для защиты друг друга. Подчеркну, что историческая Шушинская декларация является безусловным успехом и апогеем деятельности глав двух братских государств".

Парламентарий отметил, что многие призывы и усилия, направленные на установление мира в мире, остаются безрезультатными: "Азербайджан и Турция действуют в этом направлении сообща. Наши усилия направлены на достижение конкретного результата. Азербайджан и Турция привержены миру и спокойствию во всем мире".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President's visit to Turkiye - clear example of highest level of cooperation between two countries
Версия на азербайджанском языке "Prezidentin Türkiyəyə səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın ən yüksək səviyyəyə qalxmasının bariz nümunəsidir"

Другие новости из категории

В Анкаре началась встреча президентов Азербайджана и Турции
В Анкаре началась встреча президентов Азербайджана и Турции
10 марта 2022 г. 15:43
Глава МИД Азербайджана отправился в Турцию
Глава МИД Азербайджана отправился в Турцию
10 марта 2022 г. 15:23
Начался рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоНачался рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 марта 2022 г. 12:15
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
10 марта 2022 г. 11:49
До сих пор из Украины в Азербайджан эвакуированы более 5000 человек
До сих пор из Украины в Азербайджан эвакуированы более 5000 человек
10 марта 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию
Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию
10 марта 2022 г. 09:40
Глава МИД встретился с представителями Центра Каспийской политики
Глава МИД встретился с представителями "Центра Каспийской политики"
9 марта 2022 г. 18:20
Возросший авторитет в дипломатии – мировые лидеры обращаются к официальному Баку 
Возросший авторитет в дипломатии – мировые лидеры обращаются к официальному Баку 
9 марта 2022 г. 17:50
Политолог объяснил причины изменения отношения Запада к Азербайджану
Политолог объяснил причины изменения отношения Запада к Азербайджану
9 марта 2022 г. 17:22
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите информации
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Испанией об обмене и взаимной защите информации
9 марта 2022 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi