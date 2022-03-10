Визит Ильхама Алиева в Турцию - олицетворение успешного двустороннего сотрудничества

"Очередной визит президента Ильхама Алиева в Турцию является олицетворением крепкой дружбы, высокого уровня сотрудничества и доверительных отношений глав двух государств. Братские отношения между Азербайджаном и Турцией продолжаются на высшем уровне под р

"Очередной визит президента Ильхама Алиева в Турцию является олицетворением крепкой дружбы, высокого уровня сотрудничества и доверительных отношений глав двух государств. Братские отношения между Азербайджаном и Турцией продолжаются на высшем уровне под руководством Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Взаимные официальные визиты глав двух государств всегда проходят с особой торжественностью, способствуя еще большему укреплению дружественных отношений во всех сферах".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

"В мире много братских народов. В качестве примера можно привести народы России и Украины. Но вывести это братство на уровень стратегического партнерства непросто, в этом контексте Азербайджан и Турция являют собой пример. Под эгидой президентов Азербайджана и Турции между нашими странами установлены тесные и нерушимые связи".

Депутат отметил, что подписанная Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом 15 июня минувшего года Шушинская декларация о союзнических отношениях является апогеем азербайджано-турецкой дружбы и братства, новым этапом стратегического партнерства:

"В декларации отмечается, что если, по мнению одной из сторон, возникнет угроза ее независимости, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ или безопасности или агрессия со стороны третьего государства или государств, то стороны проведут совместные консультации и с целью устранения этой угрозы или агрессии предпримут соответствующую инициативу согласно целям и принципам Устава ООН, окажут необходимую помощь друг другу в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой поддержки будут определены путем незамедлительных обсуждений, и будет принято решение об удовлетворении оборонных нужд для проведения совместных мероприятий, организована скоординированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил. Закрепленное в декларации военно-техническое сотрудничество также не направлено против третьих государств. Но в случае возникновения угрозы со стороны третьих стран Азербайджан и Турция предпримут совместные шаги для защиты друг друга. Подчеркну, что историческая Шушинская декларация является безусловным успехом и апогеем деятельности глав двух братских государств".

Парламентарий отметил, что многие призывы и усилия, направленные на установление мира в мире, остаются безрезультатными: "Азербайджан и Турция действуют в этом направлении сообща. Наши усилия направлены на достижение конкретного результата. Азербайджан и Турция привержены миру и спокойствию во всем мире".