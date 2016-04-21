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    Визит генерального секретаря ООН на Южный Кавказ отложен

    Визит перенесен по экстренным причинам

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Запланированный на конец апреля визит генерального секретаря ООН Пана Ги Муна на Южный Кавказ не состоится.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    "Генеральный секретарь очень хотел посетить регион, но по экстренным причинам в эти дни должен быть в другом месте. Сроки южнокавказского визита будут пересмотрены", — сообщили в пресс-службе.

    Информацию о том, что визит отложен подтвердили в офисе ООН в Азербайджане.

    Генсек НАТО планировал впервые посетить Азербайджан, Армению и Грузию с  25  по 27 апреля. Планировалось, что Пан Ги Мун примет участие на VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку. 

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