Визит генерального секретаря ООН на Южный Кавказ отложен

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Запланированный на конец апреля визит генерального секретаря ООН Пана Ги Муна на Южный Кавказ не состоится.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь очень хотел посетить регион, но по экстренным причинам в эти дни должен быть в другом месте. Сроки южнокавказского визита будут пересмотрены", — сообщили в пресс-службе.

Информацию о том, что визит отложен подтвердили в офисе ООН в Азербайджане.

Генсек НАТО планировал впервые посетить Азербайджан, Армению и Грузию с 25 по 27 апреля. Планировалось, что Пан Ги Мун примет участие на VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку.