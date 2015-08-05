Визит эмира Катара в Азербайджан отложен

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Визит в Азербайджан эмира Катара Шейха Хамада бин Халифа аль-Тани, предусмотренный на 5-6 августа, отложен.

Как сообщили Report из дипломатических источников, визит отложен на неопределенное время и состоится в удобное время.

Дипломатические источники не раскрывают причины отсрочки визита: "Все в порядке. По определенным причинам визит состоится в другое время".

Отметим, что в ходе визита эмира Катара в Азербайджан планировалось обсуждение региональных и мировых вопросов. Также было предусмотрено подписание договоров в различных сферах.