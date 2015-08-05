 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Визит эмира Катара в Азербайджан отложен

    Дипломатические источники не раскрывают причины отсрочки визита

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/  Визит в Азербайджан эмира Катара Шейха Хамада бин Халифа аль-Тани, предусмотренный на 5-6 августа, отложен.

    Как сообщили Report из дипломатических источников, визит отложен на неопределенное время и состоится в удобное время. 

    Дипломатические источники не раскрывают причины отсрочки визита: "Все в порядке. По определенным причинам визит состоится в другое время".

    Отметим, что в ходе визита эмира Катара в Азербайджан планировалось обсуждение региональных и мировых вопросов. Также было предусмотрено подписание договоров в различных сферах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi