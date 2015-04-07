Визит докладчика ПАСЕ в Азербайджан отложен

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Визит докладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта в Азербайджан отложен, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Визит докладчика ПАСЕ П. Аграмунта в Азербайджан, запланированный на 8-9 апреля, откладывается из-за непредвиденных обстоятельств", - сообщила пресс-служба ПАСЕ на своей странице в Twitter.

Целью визита П.Аграмунта в Баку, запланированному на 8-9 апреля, являлось составление доклада по теме соблюдения прав человека в стране для Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

Напомним, П.Аграмунт посетил Баку в начале марта со своим польским коллегой Тадеушом Ивински в качестве содокладчика Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану.