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    Визит делегации Венецианской Комиссии СЕ в Азербайджан отменен

    Причина отмены визита не уточняется

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Визит делегации Венецианской Комиссии Совета Европы в Азербайджан отменен. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии. 

    Причина отмены визита не уточняется.

    Делегация Венецианской Комиссии Совета Европы планировала посетить Азербайджан 13-14 ноября с целью подготовки заключения по закону о неправительственных организациях Азербайджана, куда недавно были внесены поправки. 

    Ожидается, что проект заключения по закону об НПО Азербайджана будет представлен в Венецианскую комиссию для принятия на пленарной сессии в декабре этого года. 

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