Визит делегации Венецианской Комиссии СЕ в Азербайджан отменен

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Визит делегации Венецианской Комиссии Совета Европы в Азербайджан отменен. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

Причина отмены визита не уточняется.

Делегация Венецианской Комиссии Совета Европы планировала посетить Азербайджан 13-14 ноября с целью подготовки заключения по закону о неправительственных организациях Азербайджана, куда недавно были внесены поправки.

Ожидается, что проект заключения по закону об НПО Азербайджана будет представлен в Венецианскую комиссию для принятия на пленарной сессии в декабре этого года.