О нас

Вия Буша: Азербайджан уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства

Вия Буша: Азербайджан уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства Мы знаем и ценим то, какое большое внимание Азербайджан уделяет вопросам гендерного равенства.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 14:50
Вия Буша: Азербайджан уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства

Мы знаем и ценим то, какое большое внимание Азербайджан уделяет вопросам гендерного равенства.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила журналистам.

Временный поверенный отметила, что в ходе проходящей сегодня в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра" будет обсуждена роль женщин в пост-конфликтном этапе и периоде восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

"Мы собираемся также обсудить, как можем помочь женщинам. Планируем провести мероприятие "Women in security situations", в ходе которого обсудим роль женщин и их участие в мирных переговорах", заявила Вия Буша.

По ее словам, создание данной платформы было бы очень полезным.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Latviyalı diplomat: “Azərbaycan gender bərabərliyinə böyük diqqət ayırır”

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi