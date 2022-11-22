Вия Буша: Азербайджан уделяет большое внимание вопросам гендерного равенства

Мы знаем и ценим то, какое большое внимание Азербайджан уделяет вопросам гендерного равенства.
Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила журналистам.
Временный поверенный отметила, что в ходе проходящей сегодня в Университете ADA конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра" будет обсуждена роль женщин в пост-конфликтном этапе и периоде восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
"Мы собираемся также обсудить, как можем помочь женщинам. Планируем провести мероприятие "Women in security situations", в ходе которого обсудим роль женщин и их участие в мирных переговорах", заявила Вия Буша.
По ее словам, создание данной платформы было бы очень полезным.