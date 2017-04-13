Виталий Кличко: Нам есть чему поучиться у Баку - ДОПОЛНЕНО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Нам есть чему поучиться у Баку, использовать тот позитивный опыт, который был приобретен в плане проведения международных мероприятий". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Комментируя состоявшуюся сегодня встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кличко заявил, что обсуждались вопросы, связанные с развитием отношений между Киевом и Баку.

"Мы обсудили бизнес. Это открытие украинских магазинов в Баку и развитие одного из лидеров на энергетическом рынке Украины - сети автозаправок SOCAR. Мы обговорили направления. Обозначили ключевые задачи, которые у нас есть, где нам необходимо объединить наши усилия", - отметил он.

"Очень важно, чтобы эти отношения стали более тесными", - отметил Кличко, подчеркнув важность развития бизнес-связей, культурных отношений, сотрудничества в сфере спорта.

Он напомнил, что Баку ранее принимал на высоком уровне такое международное мероприятие, как музыкальный конкурс "Евровидение", отметив, что этот опыт может быть полезен и для Киева.

Мэр Киева, комментируя проходящий в Баку Шопинг фестиваль, заявил, что подобное мероприятие "даст возможность людям открывать мир намного шире". "Это придаст толчок, в том числе развитию города, его туристического потенциала и сделает его визитной карточкой для приезжающих", - отметил Кличко.

Также Кличко пригласил мэра Баку посетить Киев, где в мае состоится конкурс "Евровидение-2017".

"Я уверен, что потенциал, который существует в сотрудничестве наших столиц, не до конца реализован. Мы находимся в начальных точках, необходимо реализовывать наше сотрудничество как в бизнесе, так в культуре, спорте. Наша задача реализовывать этот потенциал", - отметил глава Киевской городской государственной администрации.