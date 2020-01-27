Выросло число добровольных репатриантов из Германии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) в 2019 году в целом рассмотрело обращения для получения убежища от 183 954 человек.

Как сообщили европейскому бюро Report в BAMF, в настоящее время рассмотрения обращений на получение убежища ожидают 57 012 человек, среди которых есть и азербайджанцы.

В Федеральном управлении сообщили, что только в 2019 году 142 509 человек прибыли в Германию и обратились для получения статуса беженца, что на 12% меньше, чем в предыдущем году.

В прошлом году в соответствии с Женевской конвенцией BAMF предоставило статус беженцев только 45 053 человек из обратившихся для получения убежища. Кроме того, 19 419 человек получили право на вспомогательную защиту, а 5 857 – право на защиту от депортации. Обращения 54 034 человек были отклонены, местными судами в отношении них принято решение о депортации. Им предоставлено время для добровольного выезда из страны.

460 азербайджанцев добровольно вернулись из Германии

В BAMF также сообщили, что за последние 5 лет в статистке добровольного возвращения азербайджанских граждан на родину наблюдается рост. Наибольшее количество добровольных возвращений наблюдалось в 2018 году, когда 685 граждан Азербайджана вернулись обратно в рамках проекта StarthilfePlus, поддерживаемого программой возврата REAG\GARp Международной организации по миграции.

В 2019 году было зарегистрировано возвращение 460 человек из Германии в Азербайджан.