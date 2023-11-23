Вилаят Гулиев: Наши дипломаты сыграли большую роль в Победе Азербайджана

Наверное, не ошибусь, если скажу, что большую роль в победе в Карабахе сыграли наши дипломаты.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что большую роль в победе в Карабахе сыграли наши дипломаты.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

"Мы гордимся тем, что под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия освободила наши земли от оккупации. Наши Вооруженные силы выполнили четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН, что также является величайшим достижением азербайджанской дипломатии", - сказал Гулиев.

Посол рассказал и о главной задаче, стоящей в настоящее время перед азербайджанской дипломатией.

"В нынешних условиях главная задача - успешно завершить мирные переговоры с Арменией на основе пяти принципов, предложенных Азербайджаном, нейтрализовать силы, стремящиеся помешать миру в регионе", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.