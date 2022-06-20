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Вилаят Эйвазов встретился с начальником полиции Ирана

Вилаят Эйвазов встретился с начальником полиции Ирана 20 июня министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Исламской Республики Иран во главе с начальником полиции по борьбе с наркотиками, бригадным генералом Меджидом Керими.
Внешняя политика
20 июня 2022 г. 18:42
Вилаят Эйвазов встретился с начальником полиции Ирана

20 июня министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Исламской Республики Иран во главе с начальником полиции по борьбе с наркотиками, бригадным генералом Меджидом Керими.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В.Эйвазов подчеркнул, что такие встречи создают широкие возможности для объединения наших усилий в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков.

Министр проинформировал гостей о текущей криминогенной ситуации в Азербайджане.

Меджид Керими поблагодарил за теплый прием и отметил, что подобные визиты, выполнение пунктов подписанных соглашений полностью соответствуют интересам обеих дружественных стран, имеющих одинаковую религию, схожую культуру и исторические корни, способствуют дальнейшему развитию связей во всех сферах.

На встрече был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov İranın Narkotiklərlə Mübarizə Polisinin rəisi ilə görüşüb

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