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Вилаят Эйвазов принимает участие в заседании Совета глав МВД стран СНГ

Вилаят Эйвазов принимает участие в заседании Совета глав МВД стран СНГ В четверг в Кыргызстане стартовало заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ. С азербайджанской стороны в работе заседания принимает участие глава МВД Вилаят Эйвазов.
Внешняя политика
8 сентября 2022 г. 12:24
Вилаят Эйвазов принимает участие в заседании Совета глав МВД стран СНГ

В четверг в Кыргызстане стартовало заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ. С азербайджанской стороны в работе заседания принимает участие глава МВД Вилаят Эйвазов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы кыргызского МВД.

В заседании в Чолпон-Ате принимают участие и министры внутренних дел Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях стран СНГ (БКБОП).

В рамках встречи стороны обсудят широкий круг вопросов по принятию совместных мер борьбы с преступностью, заслушают информацию о выполнении межгосударственных программ борьбы с особо опасными преступлениями.

Кроме этого, участники заседания рассмотрят взаимодействие органов внутренних дел СНГ, противодействие киберпреступности, розыск особо опасных преступников, незаконный оборот новых наркотических веществ.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov MDB-nin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edir

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