Вилаят Эйвазов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем командующего Силами жандармерии Турции

По приглашению министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с заместителем командующего Силами жандармерии Турции генералом армии Али Чардакджи.

По приглашению министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с заместителем командующего Силами жандармерии Турции генералом армии Али Чардакджи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сначала гости посетили Аллею почета, возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его память.

Затем они посетили комплекс "Вечный огонь" в Аллее шехидов и Памятник турецким воинам.

20 июля министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял делегацию во главе с генералом армии Али Чардакджи.

Приветствуя гостей, министр отметил, что возглавляемое им ведомство уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Министерством внутренних дел Турции, в том числе с командованием жандармерии.

Али Чардакджи высоко оценил сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнув, что Турция, следуя принципу "одна нация, два государства", всегда была рядом с Азербайджаном, они и впредь будут прилагать усилия для развития внутренних войск, что сотрудничество, обмен опытом служат интересам братских народов и стран.