Виктор Ющенко об уничтоженной в Карабахе военной технике армян

В Карабахе уничтожено оружия и техники армян на сумму более 4 млрд долларов. Уничтоженную военную технику можно увидеть в Парке военных трофеев в Баку.

В Карабахе уничтожено оружия и техники армян на сумму более 4 млрд долларов. Уничтоженную военную технику можно увидеть в Парке военных трофеев в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко на панельных дискуссиях “Восточное партнерство: в чем его потенциал?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, у армян в Карабахе не было таких средств: "Каждая ракета, каждая пуля произведена в России. Это все военный экспорт России, та же ситуация царит в Абхазии, Осетии и у нас. Ответы на эти вопросы должны быть найдены”.