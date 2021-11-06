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Виктор Ющенко об уничтоженной в Карабахе военной технике армян

Виктор Ющенко об уничтоженной в Карабахе военной технике армян В Карабахе уничтожено оружия и техники армян на сумму более 4 млрд долларов. Уничтоженную военную технику можно увидеть в Парке военных трофеев в Баку.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 14:00
Виктор Ющенко об уничтоженной в Карабахе военной технике армян

В Карабахе уничтожено оружия и техники армян на сумму более 4 млрд долларов. Уничтоженную военную технику можно увидеть в Парке военных трофеев в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко на панельных дискуссиях “Восточное партнерство: в чем его потенциал?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, у армян в Карабахе не было таких средств: "Каждая ракета, каждая пуля произведена в России. Это все военный экспорт России, та же ситуация царит в Абхазии, Осетии и у нас. Ответы на эти вопросы должны быть найдены”.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Yuşşenko Qarabağda məhv edilən erməni silah və texnikalarından danışıb

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