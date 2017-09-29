Новоназначенный посол Венгрии: Мы рассматриваем Азербайджан как надежного партнера НАТО - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с новоназначенным послом Венгрии в Азербайджане Виктором Шедеркеньи (Viktor Szederkenyi).

- Расскажите нашим читателям о своей карьере? Каковы будут Ваши цели на посту посла?

- Я прибыл в Баку 4 сентября и вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 12 сентября. Я карьерный дипломат с 25-летним стажем. Я проработал два срока в Вашингтоне и один срок в Брюсселе в НАТО. До приезда в Азербайджан я был директором по Восточной Европе в министерстве иностранных дел и торговли Венгрии. Я курировал отношения с Азербайджаном, но главное, чтобы кто-то был здесь, на месте, для получения более глубоких знаний о вашей стране.

Мои цели на посту посла простые: еще больше углубить имеющиеся дружеские отношения между нашими странами. Между нами существует соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное во время визита президента Ильхама Алиева в Венгрию в 2014 году. Наши политические отношения очень хорошие, и, основываясь на этом, я сделаю все, чтобы расширить наше сотрудничество во всех возможных сферах. Во время моего срока здесь, я намерен стать свидетелем увеличения взаимной торговли и инвестиций, культурного, образовательного и научного обмена, увеличения числа туристов. Лично я бы хотел больше изучить ваше богатое культурное и историческое наследие, ваши природные красоты и найти друзей.

- Недавно посольство Венгрии столкнулось с проблемами выдачи виз. Были ли решены эти проблемы и с чем они были связаны?

- У нас была техническая накладка в здании посольства, что вынудило нас приостановить консульские операции. Но даже в этот период заявки на долгосрочные визы обрабатывались. После решения технических проблем, мы восстановили наши консульские операции в течение менее недели. Мы приветствуем всех посетителей - туристов, бизнесменов, студентов - которые желают посетить нашу страну. Важно, чтобы те, кто хочет поехать в Венгрию, узнавал условия для получения визы на нашем сайте. Это упростит визовые процедуры.

- Как Вы в целом оцениваете экономические связи между нашими странами? Каков был товарооборот за прошедший год?

- Азербайджан является самым важным экономическим партнером нашей страны в регионе и наше сотрудничество довольно разнообразно. Однако наше экономическое сотрудничество не отвечает их потенциалу. Имеется различная статистика. Согласно нашей официальной статистике, товарооборот в прошлом году составил 60 млн долларов США. Текущий тренд позитивен, но, все же, эти цифры полностью не отвечают интенсивности наших политических отношений. Помимо этих отношений, регулярные встречи нашей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, регулярные В2В форумы, а также деятельность Торгового дома Венгрии в Баку предоставляют рамки для расширения наших торговых связей. Прямые рейсы между нашими столицами, выполняемые Wizz Air также будут способствовать развитию связей.

- Какие проекты в экономической сфере были реализованы, и какие ожидаются в ближайшее время?

- Список таких проектов будет длинным, однако я хотел бы отметить некоторые из них. Наши фармацевтические компании представлены на азербайджанском рынке в течение долгого времени. Водопроводная компания Будапешта и "Азерсу" имеют длительную историю сотрудничества. Ваш СТС Холдинг и венгерская компания "Кеш" строят парник в Хызынском районе. "Азерйолсервис" имеет сотрудничество с компанией "Дунаасфальт" в области строительства дорог и мостов. Венгерские ИКТ компании участвуют в развитии бакинского дата-центра.

В целом, мы намерены двигаться от простого товарооборота товаров в направлении долгосрочного сотрудничества, основывающегося на проекты. Мы видим большой потенциал в области строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики, ИКТ, водного хозяйства и здравоохранения. Нет необходимости говорить, что мы рассматриваем Азербайджан в качестве стратегического партнера в области энергетической безопасности.

- Венгрия внесла свой вклад в развитие человеческого потенциала Азербайджана, предоставив программу обучения для азербайджанских студентов сроком на 3 года. Стоит ли ожидать новую программу?

- Мы рады, что в этом году 200 азербайджанских студентов начали свое обучение в венгерских университетах в соответствии с программой Stipendium Hungaricum. Мы рассматриваем этот проект как инвестицию в будущее наших отношений. Новая рабочая программа сотрудничества в области образования между соответствующими ведомствами двух стран - которая содержит предварительные данные о стипендиях азербайджанским студентам - готовится к завершению. Также имеется много других возможностей для азербайджанских студентов обучаться в Венгрии.

- С 2017 года посольство Венгрии выполняет функции контактного посольства НАТО в Баку. Какие проекты можно ожидать в этой связи?

- Мы рассматриваем Азербайджан как надежного партнера НАТО, и, в качестве контактного посольства, мы хотим внести вклад в дальнейшее улучшение отношений НАТО-Азербайджан. Помимо обеспечения информационного потока между Баку и Брюсселем и поддержки в организации визитов, я намерен объяснить местному населению о политике НАТО. В этом контексте мы планируем провести некоторые общественные мероприятия в партнерстве с местными организациями.

Воспользовавшись возможностью, я хотел бы подчеркнуть один проект, который был начат недавно: в рамках 3-й фазы проекта по разминированию "Джейранчель", Венгрия выделила 100 000 евро на этот проект, который поможет местному населению вернуться к нормальной жизни.

- Ожидаются ли какие-либо венгерские культурные программы в ближайшее время?

- Ближе к концу года мы планируем проведение мероприятия, посвященного творчеству всемирно известного венгерского композитора Золтана Кодаля. Мы также будем участвовать в фестивале Imagine Euro Tolerance в октябре и в европейском кинофестивале в ноябре. После удачных "Дней культуры Венгрии" в прошлом апреле, мы также планируем богатую культурную программу на следующий год. В этой связи нам поможет приезд нового дипломата, который будет отвечать только за культурные связи. Мы оповестим ваших читателей о наших планах, как только они завершатся.

- Ожидаются ли визиты между нашими странами в ближайшее время?

- Природа нашего стратегического сотрудничества такова, что визиты на высоком уровнем всегда находятся в повестке и координируются дипломатическими каналами. Следующим визитом будет приезд азербайджанской экспортной миссии в Венгрию в начале октября.

- После освобождения Рамиля Сафарова Армения разорвала все связи с Венгрией. При каких условиях Венгрия может восстановить эти связи и какова позиция Венгрии по поводу нагорно-карабахского конфликта?

- Это было односторонним решением Армении разорвать дипломатические связи с Венгрией, поэтому этот вопрос находится в компетенции правительства Армении. Касательно карабахского конфликта, Венгрия поддерживает мирное решение конфликта, основывающегося на уважении территориальной целостности Азербайджана.