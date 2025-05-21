Виктор Орбан: Отношения Венгрии со странами ОТГ за последние 7 лет приобрели особое значение

12:43 За последние семь лет отношения с тюркскими государствами стали иметь еще большее значение для Венгрии.

Отношения Венгрии со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) за последние семь лет приобрели еще большее значение для Будапешта.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем 21 мая в столице Будапеште.

По его словам, дружба между странами-членами и наблюдателями ОТГ очень важна.

Орбан сказал, что Венгрия частично удалось преодолеть последствия российско-украинской войны за счет взаимодействия со странами ОТГ:

"Я поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он взял на себя миссию мира между Россией и Украиной. Как и многие страны, мы переживаем энергетический кризис из-за войны. Сегодня потребность в газе и энергии в Европе увеличилась в три-четыре раза, и в результате мы не можем быть конкурентоспособными. Потому что текущая ситуация подорвала основы Европы".

Он также коснулся отношений с Узбекистаном и Кыргызстаном, подчеркнув, что предпринимаемые с этими странами шаги нацелены на стимулирование экономического роста.