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Виктор Орбан: Отношения Венгрии со странами ОТГ за последние 7 лет приобрели особое значение

Виктор Орбан: Отношения Венгрии со странами ОТГ за последние 7 лет приобрели особое значение 12:43 За последние семь лет отношения с тюркскими государствами стали иметь еще большее значение для Венгрии.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 12:49
Виктор Орбан: Отношения Венгрии со странами ОТГ за последние 7 лет приобрели особое значение

Отношения Венгрии со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) за последние семь лет приобрели еще большее значение для Будапешта.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем 21 мая в столице Будапеште.

По его словам, дружба между странами-членами и наблюдателями ОТГ очень важна.

Орбан сказал, что Венгрия частично удалось преодолеть последствия российско-украинской войны за счет взаимодействия со странами ОТГ:

"Я поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он взял на себя миссию мира между Россией и Украиной. Как и многие страны, мы переживаем энергетический кризис из-за войны. Сегодня потребность в газе и энергии в Европе увеличилась в три-четыре раза, и в результате мы не можем быть конкурентоспособными. Потому что текущая ситуация подорвала основы Европы".

Он также коснулся отношений с Узбекистаном и Кыргызстаном, подчеркнув, что предпринимаемые с этими странами шаги нацелены на стимулирование экономического роста.

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Версия на английском языке PM: In last 7 years, relations with Turkic states became of great importance for Hungary
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Son yeddi ildə türk dövlətləri ilə münasibətlər Macarıstan üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb

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