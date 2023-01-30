О нас

Виктор Орбан: Я должен научиться у президента Ильхама Алиева, как стать более успешным на международной арене

Виктор Орбан: Я должен научиться у президента Ильхама Алиева, как стать более успешным на международной арене Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам
Внешняя политика
30 января 2023 г. 23:32
Виктор Орбан: Я должен научиться у президента Ильхама Алиева, как стать более успешным на международной арене

Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы понимаем друг друга во внешней политике. За последние десять лет я многому научился у президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он - политический деятель, известным более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене", - отметил Виктор Орбан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: "Mən Prezident İlham Əliyevdən beynəlxalq arenada daha da uğurlu olmağı öyrənməliyəm"

Самое важное

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi