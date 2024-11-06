О нас

Виктор Орбан: Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов

Виктор Орбан: Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов США.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 12:32
Виктор Орбан: Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов

Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ХI саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

Он отметил, что Венгрия также активно расширяет сотрудничество со странами ОТГ в сфере энергетики.

"Турция стала первой страной, откуда мы получаем национальный газ. Также мы получили первые поставки газа из Азербайджана. Кроме этого, налажено сотрудничество в сфере нефтедобычи. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку и помощь", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия уже начала выполнять свои обязательства о взносах в Тюркский инвестиционный фонд и внесла туда 100 млн долларов США.

"Я очень надеюсь, что компании из ОТГ будут инвестировать в Венгрию для экономического развития и роста в наших странах", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: "Macarıstanın türk dövlətləri ilə illik ticarət dövriyyəsi 5 milyard dolları keçib"
Версия на английском языке Viktor Orban: Hungary's trade turnover with Turkic states exceeded $5B last year

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi