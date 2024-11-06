Виктор Орбан: Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов

Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов США.

Товарооборот Венгрии с тюркскими государствами превысил в прошлом году 5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ХI саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

Он отметил, что Венгрия также активно расширяет сотрудничество со странами ОТГ в сфере энергетики.

"Турция стала первой страной, откуда мы получаем национальный газ. Также мы получили первые поставки газа из Азербайджана. Кроме этого, налажено сотрудничество в сфере нефтедобычи. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку и помощь", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия уже начала выполнять свои обязательства о взносах в Тюркский инвестиционный фонд и внесла туда 100 млн долларов США.

"Я очень надеюсь, что компании из ОТГ будут инвестировать в Венгрию для экономического развития и роста в наших странах", - сказал он.