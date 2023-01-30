Виктор Орбан: Стратегическое значение Азербайджана в мире возрастает

Важная дружба между нашими странами началась не сегодня, а давно. Мы считаем Вас другом не только из-за энергии. Представляю, сейчас у Вас есть новые друзья, потому что стратегическое значение Вашей страны в мире возрастает. Однако наше сотрудничество нач

Важная дружба между нашими странами началась не сегодня, а давно. Мы считаем Вас другом не только из-за энергии. Представляю, сейчас у Вас есть новые друзья, потому что стратегическое значение Вашей страны в мире возрастает. Однако наше сотрудничество началось очень давно и опирается не только на интересы, но и взаимодействие в области культуры, обычаев и традиции.

Как сообщает Report , об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Высоко оценив поддержку президента Азербайджана присоединения Венгрии к Организации тюркских государств, премьер-министр сказал: "Венгрия, как тюркоязычное государство, является страной, участвующей в этой платформе, и это важно для нас не только в культурном, но и политическом отношении".

Поблагодарив президента Ильхама Алиева за визит, Виктор Орбан отметил, что высоко оценивают сформировавшееся между двумя странами в прошлом глубокое сотрудничество и выразил надежду, что оно будет продолжаться и дальше.