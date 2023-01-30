О нас

Виктор Орбан: Стратегическое значение Азербайджана в мире возрастает

Виктор Орбан: Стратегическое значение Азербайджана в мире возрастает Важная дружба между нашими странами началась не сегодня, а давно. Мы считаем Вас другом не только из-за энергии. Представляю, сейчас у Вас есть новые друзья, потому что стратегическое значение Вашей страны в мире возрастает. Однако наше сотрудничество нач
Внешняя политика
30 января 2023 г. 21:06
Виктор Орбан: Стратегическое значение Азербайджана в мире возрастает

Важная дружба между нашими странами началась не сегодня, а давно. Мы считаем Вас другом не только из-за энергии. Представляю, сейчас у Вас есть новые друзья, потому что стратегическое значение Вашей страны в мире возрастает. Однако наше сотрудничество началось очень давно и опирается не только на интересы, но и взаимодействие в области культуры, обычаев и традиции.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Высоко оценив поддержку президента Азербайджана присоединения Венгрии к Организации тюркских государств, премьер-министр сказал: "Венгрия, как тюркоязычное государство, является страной, участвующей в этой платформе, и это важно для нас не только в культурном, но и политическом отношении".

Поблагодарив президента Ильхама Алиева за визит, Виктор Орбан отметил, что высоко оценивают сформировавшееся между двумя странами в прошлом глубокое сотрудничество и выразил надежду, что оно будет продолжаться и дальше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: "Azərbaycanın dünyada strateji əhəmiyyəti artır"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12
Азербайджан прощается с шехидом
ФотоАзербайджан прощается с шехидом
30 января 2023 г. 11:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi