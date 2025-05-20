Виктор Орбан: Санкции подорвали основу европейской экономики

Виктор Орбан: Санкции подорвали основу европейской экономики

Санкции подорвали основу европейской экономики и рынка.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что Венгрия регулярно сталкивается с энергетическим кризисом.

"Наше положение улучшило то, что мы не прекратили полностью сотрудничество с Россией. Также без тюркских стран обеспечить нашу энергетическую безопасность было бы сложно. По соседству уже три года продолжается война. Евросоюз выбрал продолжение войны. Европейская экономика находится в сложной ситуации", - сказал он.