Виктор Орбан поблагодарил лидеров Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность главам государств Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за их непоколебимую приверженность миру. Ваше сотрудничество имеет важное значение для помощи нам в преодолении энергетического кризиса, вызванного войной. Объединяясь в мире, мы вместе справимся с этими трудностями", - говорится в публикации.