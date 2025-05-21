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Виктор Орбан поблагодарил лидеров Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии

Виктор Орбан поблагодарил лидеров Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность главам государств Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 22:54
Виктор Орбан поблагодарил лидеров Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность главам государств Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за их непоколебимую приверженность миру. Ваше сотрудничество имеет важное значение для помощи нам в преодолении энергетического кризиса, вызванного войной. Объединяясь в мире, мы вместе справимся с этими трудностями", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban Azərbaycan və digər ölkələrin liderlərinə təşəkkür edib

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