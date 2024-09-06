Виктор Орбан: Как председатель Евросовета поддерживаем стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне, лучше, чем когда-либо.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне, лучше, чем когда-либо.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Report в кулуарах 50 юбилейного форума Черноббио в Италии.

"Я думаю, они лучше, чем когда-либо. Мы, вероятно, второй по величине покупатель ваших энергоресурсов. Мы только что подписали соглашение об импорте из вашей страны зеленой энергии в европейские страны, включая и Венгрию. Так что я думаю, Азербайджан - ключевая страна в будущем", - сказал он.

Касаясь в целом отношений с Евросоюзом, Виктор Орбан отметил, что как председатель Европейского Совета, Венгрия "поддерживает построение еще более крепкого, стратегического сотрудничества с Азербайджаном".

"У Азербайджана уже есть тесное сотрудничество с Европой, он стал стратегически ключевой страной на данный момент [благодаря поставкам энергоресурсов]. Поэтому, как президент Евросовета, мы поддерживаем [укрепление сотрудничества с Азербайджаном].