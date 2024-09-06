О нас

Виктор Орбан: Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности

Виктор Орбан: Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 13:13
Виктор Орбан: Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности

Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности.

Как сообщает корреспондент Report из Черноббио, об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Азербайджан также является примером в плане установления мира. Он знает, как создать стабильность в регионе", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также прокомментировал критику, с которой столкнулся в связи с визитом в Москву. Он отметил, что эта критика связана с тем, что визит состоялся на фоне продолжающейся войны между Украиной и Россией. Орбан заявил, что для окончания войны необходима коммуникация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hungarian PM Orban hails Azerbaijan as 'great example' for regional security
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Azərbaycan regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında əla nümunədir

Самое читаемое

Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
4 сентября 2024 г. 20:37
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
5 сентября 2024 г. 12:47
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi