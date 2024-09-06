Виктор Орбан: Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности

Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности.

Азербайджан является прекрасным примером в обеспечении региональной безопасности.

Как сообщает корреспондент Report из Черноббио, об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Азербайджан также является примером в плане установления мира. Он знает, как создать стабильность в регионе", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также прокомментировал критику, с которой столкнулся в связи с визитом в Москву. Он отметил, что эта критика связана с тем, что визит состоялся на фоне продолжающейся войны между Украиной и Россией. Орбан заявил, что для окончания войны необходима коммуникация.