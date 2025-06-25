Виктор Aртейн: Рабство в Гваделупе не исчезло — оно лишь изменило форму

Виктор Aртейн:Рабство в Гваделупе не исчезло — оно лишь изменило форму.

Несмотря на официальную отмену рабства, Гваделупа и сегодня продолжает существовать в условиях неоколониализма, сохраняя экономическую и политическую зависимость от Франции.

Как сообщает Report, об этом член правления Коммунистической партии Гваделупы, член муниципального совета Порт-Луиса Виктор Aртейн заявил на международной конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы" в Баку.

"Рабство в Гваделупе не исчезло — оно лишь изменило форму. Мы все еще находимся в экономической и политической зависимости от Франции. Вся система импорта и экспорта контролируется извне. Мы не обладаем подлинной независимостью - ни политической, ни экономической", — отметил он.

По словам Артейна, идея зависимости от метрополии представляется местному населению как "защита", однако на деле она лишь закрепляет колониальное подчинение.

"Нам навязывают мысль, что без Франции мы не выживем. Но свобода, которая зависит от других, — это не свобода. Это ложная иллюзия", — подчеркнул Артейн.

Он добавил, что народ Гваделупы стремится к настоящей деколонизации — к полной и безусловной независимости.

"Деколонизация - это полное освобождение. Гваделупа продолжает бороться за свою независимость - своими силами, своей волей. Мы должны положить этому конец ради будущего нашей молодежи. Условия для жизни настолько невыносимые, что молодым людям приходится массово мигрировать из Гваделупы", — сказал представитель Коммунистической партии.