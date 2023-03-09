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Вике-Фрейберга: Глобальный Бакинский форум превратился в важную платформу для обсуждений

Вике-Фрейберга: Глобальный Бакинский форум превратился в важную платформу для обсуждений Глобальный форум сегодня был бы невозможен без поддержки президента Азербайджана.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:40
Вике-Фрейберга: Глобальный Бакинский форум превратился в важную платформу для обсуждений

Глобальный форум сегодня был бы невозможен без поддержки президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга заявила на открытии X Глобального Бакинского форума.

По ее словам, это мероприятие за годы превратилось в очень важную платформу, где обсуждаются мировые вызовы.

Она поблагодарила Азербайджан за проведение подобного форума.

"Если человечество объединит усилия в борьбе с возникающими вызовами, то все действия дадут свои плоды. Вчера мы отмечали международный женский день, и сложно поверить, что еще есть страны, в которых девушки лишены права получать образование", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.

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Версия на английском языке Vike-Freiberga: Global Baku Forum became important platform for discussions
Версия на азербайджанском языке Latviyanın keçmiş prezidenti: “Azərbaycan Ukraynada gördüklərimizdən sığortalanıb”

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