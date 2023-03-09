Вике-Фрейберга: Глобальный Бакинский форум превратился в важную платформу для обсуждений

Глобальный форум сегодня был бы невозможен без поддержки президента Азербайджана.

Глобальный форум сегодня был бы невозможен без поддержки президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга заявила на открытии X Глобального Бакинского форума.

По ее словам, это мероприятие за годы превратилось в очень важную платформу, где обсуждаются мировые вызовы.

Она поблагодарила Азербайджан за проведение подобного форума.

"Если человечество объединит усилия в борьбе с возникающими вызовами, то все действия дадут свои плоды. Вчера мы отмечали международный женский день, и сложно поверить, что еще есть страны, в которых девушки лишены права получать образование", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.