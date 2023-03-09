Вике-Фрейберга: Глобальный Бакинский форум превратился в важную платформу для обсуждений

Глобальный форум сегодня был бы невозможен без поддержки президента Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга заявила на открытии X Глобального Бакинского форума.
По ее словам, это мероприятие за годы превратилось в очень важную платформу, где обсуждаются мировые вызовы.
Она поблагодарила Азербайджан за проведение подобного форума.
"Если человечество объединит усилия в борьбе с возникающими вызовами, то все действия дадут свои плоды. Вчера мы отмечали международный женский день, и сложно поверить, что еще есть страны, в которых девушки лишены права получать образование", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.