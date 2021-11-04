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Вике-Фрейберга: Бакинский форум дает возможность обсудить актуальные вопросы мировой повестки

Вике-Фрейберга: Бакинский форум дает возможность обсудить актуальные вопросы мировой повестки Бакинский Глобальный форум дает возможность обсудить наиболее актуальные вопросы мировой повестки.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 12:13
Вике-Фрейберга: Бакинский форум дает возможность обсудить актуальные вопросы мировой повестки

Бакинский Глобальный форум предоставляет возможность обсудить наиболее актуальные вопросы мировой повестки.

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, выступая на открытии VIII Бакинского глобального форума.

Она поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию данного мероприятия, дающего возможность обсудить важные мировые вопросы с участием гостей из 40 стран мира.

Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула значимость борьбы с климатическими изменениями, которые являются вызовом для всего человечества. По ее словам, с этой точки зрения проходящие на форуме обсуждения также имеют особое значение.

Напомним, сегодня в Баку начал работу VIII Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний.

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Версия на английском языке Vike-Freiberga: Global Baku Forum provides opportunity to discuss most pressing issues
Версия на азербайджанском языке Vike-Freyberqa: "Bakı Forumu ən aktual məsələləri müzakirə etməyə imkan verir"

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