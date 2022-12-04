Вике-Фрайберге вручили «Почетную грамоту Президента Азербайджана»

В Риге состоялось мероприятие по случаю 85-летия со дня рождения Вайры Вике-Фрейберги, бывшего президента Латвийской Республики, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви.

В Риге состоялось мероприятие по случаю 85-летия со дня рождения Вайры Вике-Фрейберги, бывшего президента Латвийской Республики, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом сообщили из посольства Азербайджана в Латвии.

На мероприятии посол Азербайджанской Республики в Латвии Эльнур Султанов зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное Вайре Вике-Фрейберге.

Также посол Азербайджана в Латвии рассказал об Указе Президента Азербайджанской Республики о награждении Вайры Вике-Фрайберга «Почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики» за ее вклад в развитие отношений Латвии с Республикой Азербайджан на международном уровне и вручил ей грамоту.

Вике-Фрайберга выразила глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поздравительное письмо и за награждение ее «почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики» и подчеркнула, что для нее большая честь получить эту высокую награду. Она выразил признательность главе Азербайджана за постоянное внимание и заботу о деятельности Международного центра Низами Гянджеви, членом которого она является.

В мероприятии приняли участие Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, бывшие президенты Латвии, члены Международного центра Низами Гянджеви, известные общественные и культурные деятели Латвии.