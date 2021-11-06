VIII Глобальный Бакинский Форум освещен в колумбийской прессе

Одно из ведущих агентств политических новостей Колумбии "LaOtraCara", опубликовало статью известного журналиста Роберто Тробахо о VIII Международном бакинском форуме, который состоится в Азербайджане 4-6 ноября, под названием "Азербайджан вместе со всеми

Одно из ведущих агентств политических новостей Колумбии "LaOtraCara" , опубликовало статью известного журналиста Роберто Тробахо о VIII Международном бакинском форуме, который состоится в Азербайджане 4-6 ноября, под названием "Азербайджан вместе со всеми и для всех".

Как передает Report, в статье говорится, что нынешнее заседание традиционного Глобального Бакинского форума, организованного под эгидой Президента Ильхама Алиева и Международного центра Низами Гянджеви, посвящено вызовам, связанным с пандемией COVID-19, и в нем принимают участие более 40 человек. В мероприятии приняли участие около 300 высокопоставленных делегатов, и его высоко оценили Папа Франциск, президент Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и ряд глав государств и правительств.