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Видный дипломат стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Видный дипломат стал членом Международного центра Низами Гянджеви Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, занимавший пост министра Турции по делам Европейского Союза в 2014-2015, 2015-2016 годах, стал членом Международного центра Низами Гянджеви.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 13:25
Видный дипломат стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, занимавший пост министра Турции по делам Европейского Союза в 2014-2015, 2015-2016 годах, стал членом Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

Волкан Бозкыр в настоящее время является депутатом Великого национального собрания Турции, работал главой кабинета и советником по международным отношениям президента Тургута Озала и президента Сулеймана Демиреля в 1992-1996 годах, а также послом Турции в Евросоюзе в 2005-2009 гг.

Основная цель Международного центра Низами Гянджеви - содействие глобальным событиям и мероприятиям во имя установления мира, мирного сосуществования и справедливости в мире. В то же время Центр занимается изучением наследия выдающегося представителя азербайджанской науки и культуры, гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, его популяризацией в мире, а также продвижением толерантности, взаимопонимания и межкультурного диалога. Для изучения и пропаганды литературного наследия Низами Гянджеви была сформирована сеть, состоящая из известных местных и зарубежных ученых. Центр объединяет влиятельных бывших глав государств и правительств, а также международных экспертов.

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Версия на английском языке UNGA former president becomes member of Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке BMT BA-nın keçmiş prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə üzv olub

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