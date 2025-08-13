Видео искреннего диалога лидеров Азербайджана и США вызвало большой интерес в обществе

Кадры искреннего диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме вызвали большой интерес у общества.

Кадры искреннего диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме вызвали большой интерес у общества.

Как напоминает Report , встреча состоялась в рамках визита главы нашего государства в Вашингтон по приглашению президента США.

Запоминающимся событием в ходе встречи стало то, что азербайджанский лидер назвал "исторической" ручку, которой он подписал Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и США, и взял ее с собой на память.

Трамп, в свою очередь, сказал, что у президента Азербайджана красивый автограф, назвав Ильхама Алиева "великим лидером" за проявленную им решительность в карабахском вопросе.

Президент Азербайджана заявил, что великий лидер, который способствует разрешению конфликтов во многих местах мира, сидит именно рядом с ним.

Затем Трамп, подчеркнув высокий уровень переговорных навыков президента Ильхама Алиева, подарил ему золотые монеты как для него самого, так и для его внуков.

В завершение американский лидер вручил президенту Азербайджана еще один подарок, выражающий высокую значимость встречи с президентом Азербайджана - символические ключи от Белого дома.