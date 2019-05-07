Выделены средства на проекты ЕС и Совета Европы в Азербайджане

Евросоюз и Совет Европы намерены расширить "Программу партнерства по лучшему управлению" с восточными соседями.

Как сообщает французское бюро Report, второй этап программы, которая в целом обойдется в 17,5 млн евро, стартует сегодня.

Цель программы, которая охватит 2019-2021 годы, состоит в содействии приведения законодательства и наработок шести стран – Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и Армении к европейским стандартам.

Программа предусматривает усовершенствование законодательства стран-партнеров при тесном сотрудничестве с правительствами этих стран. В этих целях планируется пересмотр законов, подготовка профессиональных кадров, обмен опытом и успешными результатами.

Напомним, что первый этап, в рамках которого были претворены в жизнь 50 национальных и многосторонних мероприятий, охватил 2015-2018 годы.