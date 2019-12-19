Вице-спикер Верховной Рады: Визит Зеленского в Баку - новый этап отношений Азербайджана и Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан можно оценить как новый этап отношений между Киевом и Баку, и начало более успешного сотрудничества.

Об этом европейскому бюро Report заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"С этим визитом будет заложена основа уже более серьезных новшеств. Новые спектры этого сотрудничества были обнародованы президентами обеих стран, как в совместных бакинских заявлениях, так и на двусторонних встречах.В частности, были поставлены цели для взаимного инвестирования, для дальнейшего расширения деятельности SOCAR Украина, также и для всестороннего расширения сотрудничества в дипломатической, экономической, культурной и других сферах.А самое главное,в Баку президент Украины открыто заявил, что полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, осуждает факт оккупации. В целом, мы хорошо понимаем эти проблемы, потому что и украинский народ испытывает боль от конфликта.С этой точки зрения визит Владимира Зеленского в Баку стал важным событием в истории отношений двух стран", - заявил Р. Стефанчук.

По его словам, подписанные в ходе визита документы "послужат открытию новых дверей именно в сотрудничестве, а также еще больше укрепят взаимное доверие Украины и Азербайджана на международной арене".

Говоря о перспективах развития экономического сотрудничества, вице-спикер Верховной Рады отметил, что в Украине есть азербайджанские бизнесмены,которые также и во благо Азербайджана расширяют свою деятельность и в Украине: "Это видно не только на экономической, но также и на общественно-политической арене.Причиной является, ставшая за последние годы,серьезная организованность азербайджанцев в Украине. В качестве примера этому могу назвать Объединенную Диаспору Азербайджанцев Украины, ее председателя Хикмета Джавадова. Мы высоко оцениваем их деятельность".