Вице-спикер Верховной Рады: Украина и Азербайджан начинают новый этап сотрудничества

Между парламентариями Украины и Азербайджана в ближайшее время запланированы обоюдные визиты и на высшем уровне, и на уровне депутатских групп.

Об этом европейскому бюро Report заявила вице-спикер Верховной Рады (парламент) Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, эти визиты значимы не только для сотрудничества между парламентами двух стран, а в целом для перехода связей между двумя странами в различных сферах на новый этап: "Как известно, сейчас в Верховной Раде сформировался новый состав. В целом, правительство Украины сформировано заново. Мы наметили новую стратегию, и сотрудничество с дружественными странами является в ней приоритетной. Азербайджан всегда был для Украины дружественной и интересной со стратегической точки зрения страной. У нас много общего. Думаю, мы перейдем и на новый этап в сотрудничестве с Азербайджаном".