Вице-спикер Сената Бурунди находится с визитом в Азербайджане

Вице-спикер Сената Бурунди Фабрис Нкурунзиза прибыл с визитом в Азербайджан в рамках COP29 в Баку.

Вице-спикер Сената Бурунди Фабрис Нкурунзиза прибыл с визитом в Азербайджан в рамках COP29 в Баку.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечено, что вице-спикер прибыл для участия в парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостя встретили руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Бурунди Милли Меджлиса Эльшан Мусаев и другие официальные лица.