Вице-спикер парламента Венгрии посетил Международную тюркскую академию

Сегодня Международную тюркскую академию посетила делегация во главе с заместителем председателя Национального собрания Венгрии Шандором Лежаком.

Сегодня Международную тюркскую академию посетила делегация во главе с заместителем председателя Национального собрания Венгрии Шандором Лежаком.

Как передает Report, исполняющий обязанности президента Международной Тюркской академии Фузули Мажидли приветствовал гостей и отметил символическое значение проведения заседания в здании Тюркской академии, где хранятся ценное наследие видного тюрколога Конгура Мандоки. Ф. Мажидли ознакомил гостей с реализуемыми на венгерском направлении проектами, и отдельно рассказал о предстоящей работе.

В свою очередь, почетный гость Ш.Лежак выразил признательность и высокую оценку проводимой Академией работе по изучению общих ценностей наших народов и укреплению их братства. Кроме того, стороны договорились развивать двустороннее научное сотрудничество и в дальнейшем осуществлять совместные проекты.

В ходе встречи Ф. Мажидли оказал почесть Ш. Лежаку, и вручил ему ценные издания Академии.

Почетные гости ознакомились с ценными рукописями библиотеки Тюркской академии, в т.ч. с книжным фондом Иштвана Конгура Мандоки. Далее состоялась презентация книг на венгерском языке "550 казахских пословиц и поговорок (с фотографиями из фонда Иштвана Конгура Мандоки)" и "Иллюстрированная хроника кунов".

В мероприятии участвовали заместитель председателя Национального собрания Венгрии Шандор Лежак, исполняющий обязанности президента Международной Тюркской академии Фузули Мажидли, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Отто Иван Рона, государственный и общественный деятель Адиль Ахметов, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ержан Мукаш, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Юлай Шамильоглу, венгерский тюрколог Давид Шомфаи Кара, а также государственные и общественные деятели, известные ученые и представители интеллигенции.

Стоит отметить, что сборник «550 казахских пословиц и поговорок» переведен на венгерский язык венгерским поэтом, лауреатом премии Кошута, заслуженным деятелем Республики Венгрия Ференцем Будой. Связь Ференца Будды с казахской культурой насчитывает более тридцати лет. Его перевод казахской народной сказки «Невидимый вор» был опубликован в 1988 году, он же познакомил венгерских читателей с литературой других тюркских и финно-угорских народов.

Книга была посвящена венгерскому тюркологу Иштвану Конгуру Мандоки и дополнена фотографиями ученого, сделанными во время его исследовательских поездок в Центральную Азию.

В энциклопедии "Иллюстрированная хроника кунов" собраны результаты научных исследований происхождения, расселения и истории народа кунов (кумано-кипчаков) до начала 20 века.

Издание состоит из трех частей. Первая глава содержит историческое описание кунов, а вторая часть содержит объяснения 33 терминов, относящихся к кунам. В последней части описана история 49 населенных пунктов. Помимо известных событий, книга включает в себя менее известные факты, а также информацию о деятельности выдающихся личностей и правителей, которые многое сделали для народа кунов.

В своем выступлении и.о. президента Тюркской академии Ф.Мажидли отметил символическое значение проведения заседания в здании Тюркской академии, где хранятся ценное наследие видного тюрколога Конгура Мандоки.

В ходе встречи Ф. Мажидли вручил почетному Ш.Лежаку Золотую медаль Академии им. Алишера Навои за значительный вклад в укрепление культурно-литературных связей в тюркском мире.

Стоит отметить, что в 2018 году Венгрия стала первой страной, получившей статус наблюдателя в Международной Тюркской академии, первой среди институтов сотрудничества тюркского мира, к которому присоединилась Венгрия. Академия осуществляет ряд проектов с целью расширения взаимодействия тюркского мира и Венгрии. В частности, проведен ряд мероприятий, посвященных наследию видных венгерских тюркологов – таких, как Немет Дьюла, Дьёрдь Алмаши, Конгур Мандоки, а также реализованы другие научные проекты, связанные с наследием венгерских тюркологов, опубликован ряд научных работ.