Вице-спикер парламента Индонезии прибыл в Азербайджан

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с вице-спикером Народного консультативного конгресса Индонезии Османом Сапта Одангом (Oesman Sapta Odang) прибыла в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в ходе визита в Баку делегация посетила Аллею почетного захоронения, где возложила цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и выдающегося академика Зарифы Алиевой.

Также делегация посетила Аллею шехидов, почтив память тех, кто отдал жизни за независимость Азербайджана.

Отметим, что в рамках визита О.С.Оданг проведет встречи в Милли Меджлисе Азербайджана, а также с другими официальными лицами. На встречах будут обсуждены перспективы укрепления азербайджано-индонезийских отношений.