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    Вице-спикер парламента Индонезии прибыл в Азербайджан

    Индонезийская делегация посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с вице-спикером Народного консультативного конгресса Индонезии Османом Сапта Одангом (Oesman Sapta Odang) прибыла в Азербайджан. 

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в ходе визита в Баку делегация посетила Аллею почетного захоронения, где возложила цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и  выдающегося академика Зарифы Алиевой.

    Также делегация посетила Аллею шехидов, почтив память тех, кто отдал жизни за независимость Азербайджана.

    Отметим, что в рамках визита О.С.Оданг проведет встречи в Милли Меджлисе Азербайджана, а также с другими официальными лицами. На встречах будут обсуждены  перспективы укрепления азербайджано-индонезийских  отношений.

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