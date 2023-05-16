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Вице-спикер парламента Беларуси: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии наших связей

Вице-спикер парламента Беларуси: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии наших связей "Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений".
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 13:57
Вице-спикер парламента Беларуси: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии наших связей

"Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич заявил 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений. Достойный преемник курса Гейдара Алиева президент Ильхам Алиев доказал, что является большим другом Беларуси. Взаимопомощь - залог эффективного сотрудничества", - заявил Мицкевич.

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Версия на английском языке Vice-speaker of Belarusian parliament: 'Heydar Aliyev had exceptional role in developing our relations with Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Belarus parlamentinin vitse-spikeri: "Azərbaycanla əlaqələrimizin inkişafında Heydər Əliyevin müstəsna rolu var"

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