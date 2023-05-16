Вице-спикер парламента Беларуси: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии наших связей

"Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений".

"Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич заявил 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии белорусско-азербайджанских отношений. Достойный преемник курса Гейдара Алиева президент Ильхам Алиев доказал, что является большим другом Беларуси. Взаимопомощь - залог эффективного сотрудничества", - заявил Мицкевич.