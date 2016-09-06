Вице-спикер индонезийского парламента посетит Азербайджан

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Вице-спикер Народного консультативного конгресса Индонезии Осман Сапта Оданг (Oesman Sapta Odang) посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, возглавляемая им делегация прибудет в столицу Азербайджана 8 сентября.

В рамках визита О.С.Оданг посетит Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, проведет ряд встреч с руководством страны, а также в Милли Меджлисе Азербайджана.

Кроме того, ожидается участие О.С.Оданга на официальном приеме, приуроченному ко Дню независимости Индонезии, и встреча с индонезийской общиной Азербайджана.