Вице-спикер: Грузия сыграла историческую роль в обеспечении мира в регионе

Готовность Грузии совместно с Азербайджаном и Арменией обеспечить мир и безопасность в регионе была по достоинству оценена Западом.

Готовность Грузии совместно с Азербайджаном и Арменией обеспечить мир и безопасность в регионе была по достоинству оценена Западом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Он отметил значимость того, что стратегические партнеры видят Грузию в качестве посредника в решении сложной проблемы.

Вице-спикер отметил, что правительство Грузии под руководством Ираклия Гарибашвили сыграло историческую роль в обеспечении мира и безопасности в регионе.