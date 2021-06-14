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Вице-спикер: Грузия сыграла историческую роль в обеспечении мира в регионе

Вице-спикер: Грузия сыграла историческую роль в обеспечении мира в регионе Готовность Грузии совместно с Азербайджаном и Арменией обеспечить мир и безопасность в регионе была по достоинству оценена Западом.
Внешняя политика
14 июня 2021 г. 13:01
Вице-спикер: Грузия сыграла историческую роль в обеспечении мира в регионе
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Готовность Грузии совместно с Азербайджаном и Арменией обеспечить мир и безопасность в регионе была по достоинству оценена Западом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Он отметил значимость того, что стратегические партнеры видят Грузию в качестве посредника в решении сложной проблемы.

Вице-спикер отметил, что правительство Грузии под руководством Ираклия Гарибашвили сыграло историческую роль в обеспечении мира и безопасности в регионе.

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Версия на английском языке Georgia has played historical role in ensuring regional peace, vice speaker says
Версия на азербайджанском языке Vitse-spiker: “Gürcüstan bölgədə sülhün təminatında tarixi rol oynayıb”

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