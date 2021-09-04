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Вице-спикер: Азербайджанская молодежь играет важную роль в политической жизни Молдовы

Вице-спикер: Азербайджанская молодежь играет важную роль в политической жизни Молдовы Молдова, являющаяся ныне стабильным государством, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и привлечении в страну азербайджанских инвесторов.
Внешняя политика
4 сентября 2021 г. 11:55
Вице-спикер: Азербайджанская молодежь играет важную роль в политической жизни Молдовы

Молдова, являющаяся ныне стабильным государством, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и привлечении в страну азербайджанских инвесторов.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, об этом заявил вице-спикер парламента Молдовы, председатель правящей фракции "Действие и солидарность" (PAS) Михаил Попшой во время выступления на ежегодном мероприятии Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) в Кишиневе.

Попшой высоко оценил деятельность Конгресса азербайджанцев Молдовы: "Мы рады видеть активную азербайджанскую общину в своей стране".

Вице-спикер поблагодарил КАМ за поддержку на президентских выборах в 2020 году и на парламентских выборах в этом году.

Политический деятель отметил, что представители талантливой азербайджанской молодежи являются одним из важных условий политического, социального и культурного развития Молдовы.

Вице-спикер также высоко оценил деятельность посла Азербайджана в Молдове.

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Версия на английском языке Ruling party chairman: Role of Azerbaijani youth among main provisions in Moldova's political life
Версия на азербайджанском языке Hakim partiyanın sədri: “Moldova siyasi həyatında azərbaycanlı gənclərin rolu vacib şərtlərdəndir"

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