Вице-спикер: Азербайджанская молодежь играет важную роль в политической жизни Молдовы

Молдова, являющаяся ныне стабильным государством, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и привлечении в страну азербайджанских инвесторов.

Молдова, являющаяся ныне стабильным государством, заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и привлечении в страну азербайджанских инвесторов.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, об этом заявил вице-спикер парламента Молдовы, председатель правящей фракции "Действие и солидарность" (PAS) Михаил Попшой во время выступления на ежегодном мероприятии Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) в Кишиневе.

Попшой высоко оценил деятельность Конгресса азербайджанцев Молдовы: "Мы рады видеть активную азербайджанскую общину в своей стране".

Вице-спикер поблагодарил КАМ за поддержку на президентских выборах в 2020 году и на парламентских выборах в этом году.

Политический деятель отметил, что представители талантливой азербайджанской молодежи являются одним из важных условий политического, социального и культурного развития Молдовы.

Вице-спикер также высоко оценил деятельность посла Азербайджана в Молдове.