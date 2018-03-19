Вице-спикер Азербайджана: Президентские выборы в России прошли прозрачно

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Москва. 19 марта. REPORT.AZ/ "Президентские выборы в России прошли прозрачно, демократично и полностью соответствовали местным законам".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, координатор наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ Зияфет Аскеров во время брифинга в здании ЦИК России.

По его словам, общий уровень выборного процесса был очень высоким.

"Наблюдатели от СНГ работали во многих субъектах, городах и объектах России. Мы проводили как краткосрочное, так и долгосрочное наблюдение выборов. Могу сказать, что организационные вопросы на выборах были на высоком уровне", - заявил З.Аскеров.

Он отметил, что некоторые технические проблемы, возникшие в процессе голосования, ни в коем случае не влияют на результат выборов.

"Выборы были прозрачными, демократичными и полностью соответствовали законам РФ, и отвечали международным договоренностям и международным стандартам", - подчеркнул вице-спикер.

По предварительным результатам, победу на выборах в России одержал Владимир Путин.

Всего на выборах приняло участие 73,36 миллиона россиян, что составляет 67,47% от общего числа избирателей.