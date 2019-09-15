Вице-президент Турецкой Республики прибыл с официальным визитом в Азербайджан

15 сентября вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

Вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.